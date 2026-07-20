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Roma, Dovbyk verso l’addio: la Fiorentina si muove per l’attaccante ucraino

Guido Rufino
Pubblicato 9 ore fa il 20/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Dovbyk verso l’addio: la Fiorentina si muove per l’attaccante ucraino

Mentre la Roma continua a spingere per chiudere l’affare Crysencio Summerville, il mercato giallorosso si muove anche sul fronte delle uscite. 

Dovbyk resta in uscita

Il futuro di Artem Dovbyk sembra essere sempre più lontano dalla Capitale. L’attaccante ucraino non rientrerebbe nei piani tecnici di Gian Piero Gasperini e la dirigenza è al lavoro per individuare la soluzione migliore in vista della prossima stagione.

L’interesse della Fiorentina

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la Fiorentina avrebbe manifestato interesse per il centravanti giallorosso. Al momento si tratta di un primo interesse e non risultano ancora trattative avanzate tra i due club, ma la situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni.

Il mercato della Roma entra nel vivo

L’eventuale cessione di Dovbyk consentirebbe alla Roma di liberare spazio nel reparto offensivo e di proseguire con le operazioni in entrata. In queste ore, infatti, la priorità della dirigenza resta la chiusura dell’affare Summerville, mentre sullo sfondo continuano a essere monitorati anche altri profili per completare l’attacco di Gasperini.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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