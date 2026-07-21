Summerville, ci siamo. La Roma aspetta il sì

La Roma è convinta di aver fatto il possibile per Summerville e si attende una risposta in mattinata. Se il West Ham rifiutasse non rilancerà.

Il Messaggero (S.Carina) – Ci siamo. Questione di ore, non di più. Anche se una risposta (positiva) per Summerville la Roma se l’aspettava già nella serata di ieri, alla fine, il responso all’ennesimo rilancio giallorosso è atteso in giornata. La distanza tra domanda e offerta ieri mattina era di 5-6 milioni, una forbice che avendo in tasca il sì del calciatore non dovrebbe rappresentare un ostacolo proibitivo per chiudere i conti.

Summerville, uomo di Gasp

Anche alla luce dell’ennesimo sforzo del club giallorosso che ha messo sul piatto 47 milioni più bonus. Ma il mercato è strano, insidioso e soprattutto il prendere tempo delinduce a pensare che il club inglese stia aspettando un rilancio in extremis di un altro club (Aston Villa?) per alimentare un’asta. Se così fosse, lasi tirerebbe fuori. Proprio per questo motivo a Trigoria hanno chiesto una risposta entro oggi, rilanciando ulteriormente sull’offerta recapitata domenica sera. L’intento è chiaro: evitare lungaggini che possano rivelarsi poi un boomerang.

Per il calciatore è pronto un contratto da circa 4 milioni, per il West Ham una somma (47 milioni più bonus) che si avvicina molto ai 53 richiesti inizialmente. L’olandese diventerebbe di colpo il fiore all’occhiello della sessione estiva, l’uomo che nelle idee di Gasperini andrebbe a completare il tridente offensivo con Malen e Dybala, non tralasciando la possibilità più in avanti, dando per scontato il rinnovo di Pellegrini, di prendere un altro elemento.

La convinzione di Gian Piero, che verrebbe finalmente accontentato sul profilo dell’attaccante a sinistra di piede destro, è quella di avere a che fare con un elemento di qualità, molto bravo negli assist ma che può tranquillamente raggiungere la doppia cifra a livello di gol. L’uomo giusto al posto giusto e soprattutto nel momento giusto: questo è Summerville per Gasperini. E visto come ci ha visto lungo su Malen, preferendolo in corsa al più mediatico Zirkzee, vale la pena fidarsi.