Calciomercato Roma, Salah-Eddine nel mirino del Betis: trattativa in corso

Il Betis insiste, la Roma valuta la cessione

La Roma continua a lavorare sulle operazioni in uscita e tra i giocatori che potrebbero salutarenelle prossime settimane c’è anche. Sul laterale difensivo è infatti forte l’interesse del, società che avrebbe già avviato i primi colloqui con il club capitolino per valutare il possibile trasferimento. Il difensore, attualmente impegnato con la Nazionale delal Mondiale, rientra tra i profili che la dirigenza giallorossa potrebbe cedere nell’ambito del piano di razionalizzazione della rosa.

Le trattative tra le due società vanno avanti da alcuni giorni e l’obiettivo è quello di trovare un’intesa nel minor tempo possibile. Dopo le difficoltà incontrate nelle cessioni più importanti entro la scadenza del 30 giugno, la Roma sta cercando di chiudere anche operazioni considerate secondarie, ma comunque utili per alleggerire l’organico e migliorare la gestione del mercato. Per Salah-Eddine potrebbe così aprirsi una nuova esperienza nel campionato spagnolo. Il Betis ritiene il terzino un profilo interessante e resta in costante contatto con la dirigenza romanista. Prima della fumata bianca sarà però necessario trovare un accordo definitivo sia sulla formula del trasferimento sia sulla valutazione economica dell’operazione.