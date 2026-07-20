Roma, giornata di relax per lo staff: Gasperini, D’Amico e Scala a pranzo insieme a Santa Severa

Un momento di pausa dal lavoro sul campo, ma con lo sguardo già rivolto alla nuova stagione. Nel giorno di riposo concesso alla squadra, alcuni uomini chiave del nuovo corso giallorosso hanno approfittato della giornata libera.

Pranzo vista mare per lo staff

Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Tony D’Amico e il nuovo allenatore della Primavera Mattia Scala hanno trascorso il pranzo presso il noto ristorante L’Isola del Pescatore a Santa Severa. La presenza del gruppo è stata documentata dallo stesso locale attraverso alcuni scatti pubblicati sui propri canali social.

La sinergia del nuovo corso

Programmazione in vista della stagione

“Bellissima giornata di riposo oggi con il mister ed il suo staff”, il messaggio condiviso dal ristorante. Un momento informale che testimonia il rapporto e la collaborazione tra le figure principali del progetto romanista: dall’allenatore della prima squadra al responsabile del mercato, fino al nuovo tecnico della formazione

Nonostante la pausa dagli allenamenti, il lavoro dietro le quinte prosegue. Gasperini, D’Amico e Scala sono già concentrati sulla costruzione della nuova Roma, con l’obiettivo di creare una struttura tecnica coordinata tra prima squadra e settore giovanile e preparare al meglio il prossimo campionato.

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