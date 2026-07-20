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Roma-Summerville, ore decisive: rilancio ai londinesi e risposta attesa in serata

Edoardo Mattei
Pubblicato 2 giorni fa il 20/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Summerville, ore decisive: rilancio ai londinesi e risposta attesa in serata

La società giallorossa accelera per chiudere l’operazione con il West Ham

Prosegue senza sosta la trattativa di mercato che vede la Roma impegnata nel tentativo di portare nella Capitale Crysencio Summerville. L’esterno olandese è considerato il profilo perfetto per aumentare qualità, imprevedibilità e soluzioni sulla fascia nel nuovo progetto tecnico.

Sul fronte dell’intesa con il calciatore non emergono particolari ostacoli. Il classe 2001 ha infatti rivisto al ribasso le proprie richieste economiche, inizialmente vicine ai 6 milioni di euro a stagione, dimostrando piena disponibilità nei confronti del progetto illustrato da Gian Piero Gasperini.

Adesso l’attenzione si sposta esclusivamente sull’accordo tra i due club. La proprietà Friedkin è pronta a presentare un nuovo rilancio al West Ham nella speranza di ottenere il via libera definitivo e chiudere una trattativa entrata nella sua fase più delicata.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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