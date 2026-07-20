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Roma-Summerville, affondo decisivo: offerta da 47 milioni più bonus al West Ham. Attesa la risposta

Guido Rufino
Pubblicato 2 giorni fa il 20/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma-Summerville, affondo decisivo: offerta da 47 milioni più bonus al West Ham. Attesa la risposta

La trattativa più calda del mercato giallorosso entra nella fase decisiva. La Roma ha individuato in Crysencio Summerville il rinforzo ideale per l’attacco di Gian Piero Gasperini.

Terza offerta dei giallorossi

La Roma ha accelerato per portare Summerville nella Capitale. Dopo i contatti delle scorse settimane, il club giallorosso ha presentato una nuova proposta al West Ham: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sul tavolo degli Hammers è arrivata un’offerta da 47 milioni di euro più bonus per l’esterno olandese classe 2001.

Il giocatore ha aperto alla Roma

Un passaggio fondamentale è arrivato dalla volontà del calciatore. Summerville avrebbe infatti dato la propria disponibilità al trasferimento in giallorosso, accettando anche di rivedere le proprie richieste economiche iniziali. L’attaccante aveva chiesto circa 6 milioni di euro a stagione, ma si sarebbe avvicinato ai parametri della Roma dopo il confronto con il progetto tecnico presentato da Gasperini.

Ora tocca al West Ham

La palla passa dunque al club inglese, chiamato a dare una risposta alla nuova proposta della Roma. I Friedkin sono pronti all’affondo definitivo per chiudere uno dei colpi più importanti dell’estate giallorossa. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se Summerville vestirà la maglia della Roma nella prossima stagione.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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