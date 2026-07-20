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Summerville alimenta le voci di mercato: il post social fa sognare la Roma

Edoardo Mattei
Pubblicato 8 ore fa il 20/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Summerville alimenta le voci di mercato: il post social fa sognare la Roma

Un messaggio pubblicato su Instagram accende l’entusiasmo dei tifosi giallorossi

L’attesa dei sostenitori della Roma continua a crescere in vista del possibile arrivo di Crysencio Summerville. L’esterno offensivo del West Ham viene indicato come uno dei principali obiettivi del club capitolino e la trattativa sembrerebbe ormai nelle fasi decisive. Nelle ultime ore, il calciatore olandese ha condiviso sul proprio profilo Instagram una raccolta di fotografie che ripercorrono alcuni momenti delle settimane più recenti, accompagnandole con una frase che non è passata inosservata.

“Infinitamente benedetto, per sempre grato è la didascalia che negli ultimi minuti ha acceso i tifosi giallorossi.

A rendere ancora più interessante il post è stato anche il “mi piace” lasciato da Devyne Rensch, un dettaglio che ha ulteriormente alimentato le speculazioni tra i sostenitori della Roma in attesa di sviluppi ufficiali sulla possibile operazione di mercato.

#asr #asroma #Roma #Summerville

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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