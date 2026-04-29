Roma-Lazio, il Prefetto: “È presto per la data”

Roma-Lazio ancora senza data certa: decisione dopo la trentaseiesima giornata in base al piazzamento dei giallorossi.

La data del derby resta ancora un punto interrogativo: soltanto dopo la trentaseiesima giornata si prenderà una decisione, in base al piazzamento della Roma e alla contemporaneità da garantire per la corsa alle coppe europee. II Prefetto di Roma Lamberto Giannini ai microfoni di LaPresse a margine del convegno organizzato dall’università LUMSA “Baby gang, disagio giovanile, nichilismo e responsabilità” ha parlato della gestione dell’ordine pubblico tra la stracittadina e la finale degli Internazionali di Tennis (che andrà in scena il 17 maggio): “Ci sono riflessioni in atto su diverse variabili. Tra queste le squadre coinvolte nella competizione per qualificarsi In Champions, che dovranno giocare contemporaneamente. Quindi sapere quante gare sarà necessario esaminare è uno degli spunti di riflessione”.