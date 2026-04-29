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Koné pronto al rientro, Dybala apre al Boca

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 29/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Koné pronto al rientro, Dybala apre al Boca

Dybala si dice tentato dal Boca Juniors e dal suo amico Leo Paredes. Nel mentre la Roma dovrebbe recuperare Koné per lunedì.

Il Tempo (G.Turchetti) – Quattro partite da giocare, forse le ultime con la Roma, e un futuro ancora da definire. Per Dybala, intanto, il richiamo dell’Argentina si fa sentire, con il pressing di Paredes che non accenna a diminuire.

«Ricevo messaggi da Leo, da sua moglie che ha un ottimo rapporto con Oriana. Ci sentiamo sempre con loro – ha affermato la Joya nell’intervista con il giornalista Pollo AlvarezPochi giorni fa è uscita una mia foto con la maglia del Boca e l’hanno mandata sul gruppo chiedendo se fosse vera o se fosse stata creata con l’IA. Sarebbe fantastico, ma ora gioco per la Roma e devo difendere questa maglia». L’obiettivo, adesso, è andare al Mondiale: «Devo ritrovare il mio ritmo e dimostrare a Scaloni che sono in forma nel mio club, che sono all’altezza di quello che vuole».

Intanto oggi la squadra torna ad allenarsi a Trigoria in vista del match con la Fiorentina di lunedì. Previsto il rientro in gruppo di Koné, fermo dallo scorso 19 marzo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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