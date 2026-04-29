Mourinho: «Roma il posto più bello della mia carriera»

Mourinho non ha dimenticato affatto la Roma e soprattutto i suoi tifosi, che difende dalle accuse di creare un ambiente sfavorevole.

José Mourinho ha concesso una lunga intervista a Il Giornale a firma di Marco Lombardo. Tra i tanti temi trattati, principalmente relativi al calcio italiano e alla sua attuale situazione, il tecnico portoghese ha risposto anche a qualche domanda sulla Roma. Qui sotto il virgolettato:

«Non so: per me Roma è stato il posto più bello della mia carriera. Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno a una squadra di calcio, l’Olimpico sempre pieno, quello che la gente sente per i giocatori. Il livello di esigenza è alto? Non è un dramma, perché poi quando abbiamo vinto la Conference la festa è stata pazzesca, nemmeno nei trionfi che ho avuto in Champions ho visto delle scene così. Ma la mia Roma è finita».

«Non voglio dire altro. Anzi, una cosa: nessuno se la prenda con i tifosi romanisti dicendo che è colpa loro se non si vince. I tifosi giallorossi sono quelli che aiutano la squadra, nessuno li deve toccare».