Sorpasso Atletico per Greenwood. Dybala-Roma: un anno più opzione

L’Atletico Madrid accelera per Greenwood, la Roma deve rispondere. Nel frattempo pronto il rinnovo di Dybala per un anno.

Corriere della Sera (S.Valdarchi) – La corsa a Mason Greenwood, che fino a ieri riguardava Roma e Fenerbahce, adesso ha un iscritto in più: l’Atletico Madrid. Dalla Spagna hanno fatto arrivare ieri al Marsiglia la prima offerta per il cartellino, senza soddisfare la richiesta da 50 milioni di euro dei francesi, ma sorpassando così la Roma, almeno agli occhi dell’OM. Fronte giocatore, infatti, da Trigoria filtra ancora ottimismo, forti dell’accordo raggiunto da settimane per il suo ingaggio da 4,5 milioni netti più bonus, ma il messaggio che arriva dalla Francia è chiaro: se Friedkin vuole accontentare Gasperini, deve rilanciare al più presto.

Si lavora per Greenwood e i rinnovi

Un concetto che ha ben presente anche il direttore sportivoche da giorni ha intensificato i contatti con ilper portarenella Capitale, ma i 40 milioni più 2 di bonus che la Roma aveva preventivato, ora potrebbero non bastare. Serve uno sforzo importante, un investimento che tra cartellino e ingaggio potrebbe superare gli 80 milioni. Serve l’ok deie dell’uomo dei conti. Il presidente ha garantito aun mercato da protagonisti, ora serve passare dalle parole ai fatti.

Ieri inoltre è andato in scena il primo incontro (dopo diversi contatti telefonici pregressi) tra il nuovo ds e Pocetta, agente che cura gli interessi di Pellegrini. La firma di Lorenzo, comunque, sembra quella più lontana, perché di distanza tra domanda e offerta ancora c’è, anche se le parti rimangono fiduciose e si può chiudere a poco più di 3 milioni netti a stagione per tre anni (con la formula 2+1). La fumate bianche più imminenti, invece, sono quelle per Celik e Dybala. Con Zeki l’accordo c’è da tempo, mentre nelle ultime ore il club e l’agente della Joya hanno limato gli ultimi dettagli e ora si aspetta solo l’annuncio del prolungamento di un anno a 3 milioni più bonus.