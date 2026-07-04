Mondiali, i romanisti agli ottavi: dove e quando vederli

Iniziano gli ottavi di finale del mondiale americano. In campo subito Marocco e Francia con El Aynaoui, Salah-Eddine e Manu Koné.

Non c’è tempo per fermarsi in questi mondiali. Dopo il verdetto tra Colombia e Ghana che ha visto i sudamericani imporsi nell’ultimo atto dei sedicesimi di finale, questa sera si ricomincia subito con gli ottavi. Sono soltanto tre i giocatori della Roma rimasti: Malen e la sua Olanda hanno perso ai rigori contro il Marocco, mentre Ndicka ha purtroppo lasciato il torneo senza poter esordire, con la Costa d’Avorio eliminata dalla Norvegia. Ancora in gioco Koné, El Aynaoui e Salah-Eddine.

I romanisti ancora in gioco ai mondiali

L’attesa dei tifosi dellasarà assai breve. Alle 19 italiane in campo ila Houston contro uno dei paesi ospitanti, il El Aynaoui sarà regolarmente titolare in mezzo al campo, mentreè pronto a subentrare come successo contro l’Olanda. La partita sarà visibile su

Segue Paraguay-Francia alle 23 nostrane, che vedrà impegnato Manu Koné. Il classe 2001, dopo la panchina dei sedicesimi, ha buone chance di partire dal primo minuto per via di un infortunio occorso a Tchouameni. Si gioca a Philadelphia, diretta televisiva su DAZN e Rai 1. In caso di passaggio del turno, i giallorossi si scontreranno ai quarti di finale.

Queste, riassumendo, le partite:

Canada-Marocco (El Aynaoui, Salah-Eddine), 4 luglio ore 19, DAZN

Paraguay-Francia (Koné), 4 luglio ore 23, DAZN e Rai 1