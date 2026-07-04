Pisilli, un muro d’amore

Ci sono stati interessamenti per Pisilli, ma la Roma e Gasperini vogliono trattenerlo a meno di offerte irrinunciabili. Anche lui vuole restare.

Corriere dello Sport (G.Marota) – La Roma ha blindato Pisilli, togliendolo ufficiosamente dal mercato almeno fino a quando non riceverà la classica offerta impossibile da rifiutare. Arriverà? Oggi non è dato saperlo anche se i movimenti sul centrocampista sono stati molti nelle ultime due settimane. L’asticella però è alta e per certi versi potrebbe anche apparire invalicabile: parliamo di 35 milioni di euro di valutazione per un calciatore esploso negli ultimi sei mesi, dopo un avvio di stagione in sordina. La fiducia di Gasperini il ragazzo se l’è conquistata giorno dopo giorno in allenamento, fino a diventare un perno della Roma.

Pisilli non è in vendita

Non è in vendita: da qui alle prossime settimane la linea societaria non cambierà e questa considerazione ovviamente inorgoglisce il ragazzo. Lui non se ne sarebbe andato a gennaio e non vorrebbe andarsene neppure ora. La Roma è la squadra del suo cuore, dopotutto. Eppure la parola “incedibile” a Trigoria è stata bandita da tempo. Se qualcuno dovesse bussare alle porte con il gruzzoletto giusto nelle mani, varrà la vecchia massima che nella vita ogni cosa ha un prezzo e che il calcio non può rappresentare certamente un’eccezione. Nessun big è escluso da questo ragionamento, anche se l’allenatore vorrebbe tenerli tutti fino alla fine del mercato.

Pensate, a gennaio si parlava di lui come di un talento da mandare in prestito a una squadra di media classifica, come il. «Ha bisogno di giocare», dicevano. «Mi piacerebbe che lo facesse qui, ma non riesco a dargli spazio», rispondeva Gasp. Poiè andato in Coppa d’Africa e si è liberato un posto da vice: Niccolò si è infilato in quel pertugio e in quello spazio ha finito per starci comodo comodo fino a diventare un titolare, con tanto di ruolo di prim’ordine in Nazionale.