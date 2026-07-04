Sprint per i rinforzi, Gasperini ha fretta

Gasperini chiede rinforzi e in fretta. Vuole avere a disposizione almeno un volto nuovo per l’inizio del ritiro estivo. Greenwood su tutti.

La Gazzetta dello Sport (A.D’Urso) – Tra una settimana Gian Piero Gasperini si presenterà a Roma, a 48 ore dal raduno. La sua speranza è quella di poter incrociare a Trigoria almeno un volto nuovo. Spera che possano arrivare buone notizie sul fronte Mason Greenwood e che la Roma possa vincere la concorrenza di Atletico Madrid e Fenerbahce. E si augura anche che a sinistra la casella dell’esterno alto (quotazioni di Alajbegovic in rialzo) possa essere riempita al più presto.

Gasperini pronto ad anticipare il rientro

Di sicuro, Gasp è contento da una parte di non aver perso i big. Ma dall’altra, allo stato attuale, tra elementi al Mondiale e rinnovi ancora non ufficializzati, l’allenatore avrebbe solo 13 giocatori di movimento pronti per il ritiro:

Ecco perché Gasp chiede un’accelerazione. Pronto, se servirà, ad anticipare il suo ritorno a Roma in coincidenza con quello del vicepresidente Ryan Friedkin. Le operazioni in vista non aspettano nessuno.

Il club continuerà a seguire da vicino pure il potenziale terzino sinistro, Diego Moreira dello Strasburgo, in attesa di formulare la nuova offerta per una cifra più contenuta rispetto ai 40 milioni chiesti dal club francese qualche settimana fa.