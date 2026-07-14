Calciomercato Roma, l’agente di Manu Konè vola in Inghilterra: aumenta il pressing di Liverpool e Manchester United

Il nome di Manu Konè continua ad infiammare il calciomercato della Roma. Sul centrocampista restano forti Manchester United e Liverpool che sono pronti a contenderselo

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’agente del centrocampista francese sarebbe volato in Inghilterra per cercare di capire meglio quali siano le vere intenzioni di Liverpool e Manchester United, che in questi ultimi giorni hanno puntato gli occhi sul classe 2001.

La posizione della Roma

Nonostante il forte pressing da parte dei club inglesi, larimane ferma sulla sua posizione: Manuè uno dei perni centrali del centrocampo giallorosso e uno degli uomini chiave di, e non si muove dalla Capitale. Il calciatore è ancora impegnato con la sua Francia al Mondiale, e una volta che il torneo sarà finito, il club capitolino si siederà con l’entourage del giocatore per ribadire ancora una volta la centralità e l’importanza, convincendolo a rimanere.