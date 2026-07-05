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Calciomercato Roma, si seguono Tresoldi e Pinamonti

Lorenza Suriano
Pubblicato 2 ore fa il 05/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, si seguono Tresoldi e Pinamonti

Nella Roma è caccia al vice-Malen. Negli ultimi giorni è avanzata la candidatura di Nicolò Tresoldi, ma piace anche Andrea Pinamonti.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la Roma è alla ricerca di un vice-Malen e due dei nomi in lista sono quelli di Nicolò Tresoldi e Andrea Pinamonti. Il primo gioca nel Brugge e la compagine belga lo valuta circa 30 milioni. L’attaccante del Sassuolo potrebbe invece liberarsi a meno, ma su di lui c’è anche la Lazio di Gattuso che potrebbe garantirgli un posto da titolare.

Tresoldi e Pinamonti in questa stagione

Il classe 2004 italo-tedesco è stato capocannoniere dell’ultimo campionato belga con 19 reti. In tutte le competizioni il suo bottino è di 22 gol e 6 assist. L’ex Genoa ha invece chiuso con 9 gol e 3 assist in 36 partite di Serie A, complice un lungo digiuno da metà novembre a metà febbraio.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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