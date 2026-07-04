Roma, El Aynaoui conquista la Premier: Manchester United e Liverpool osservano il marocchino

Le prestazioni al Mondiale per Club attirano l’interesse di numerose società inglesi

Neil El Aynaoui si sta mettendo in evidenza con la maglia del Marocco durante il Mondiale negli Stati Uniti. Le prestazioni offerte dal centrocampista, arrivato nella Capitale la scorsa estate, hanno attirato l’attenzione di diversi osservatori internazionali, in particolare dalla Premier League. Secondo quanto riferito da TEAMtalk, Manchester United e Liverpool avrebbero inserito il classe 2001 tra i profili da seguire in vista delle prossime finestre di mercato. I due club inglesi sarebbero rimasti colpiti dal rendimento del centrocampista, protagonista di un torneo fin qui molto convincente.

L’interesse, però, non si limiterebbe alle due big inglesi. Dall’Inghilterra, infatti, riferiscono che alcuni intermediari avrebbero avviato contatti esplorativi anche con Chelsea, Aston Villa, Brighton, Bournemouth, Newcastle United, Sunderland ed Everton per valutare la situazione del giocatore. Per il momento non risultano trattative ufficiali né offerte presentate alla Roma, ma le prestazioni di El Aynaoui continuano ad accrescere il suo valore sul mercato. Il club giallorosso osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole di avere in rosa un centrocampista che sta richiamando l’interesse di numerose società della Premier League.