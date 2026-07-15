Moreira avanza e Summerville piace ma costa tanto: rebus Pellegrini

Si valutano diverse piste per le fasce. Mentre Lorenzo resta ancora svincolato e non può allenarsi.
Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma accelera sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini due esterni offensivi. In cima alla lista restano Crysencio Summerville e Diego Moreira, con Ryan Friedkin arrivato nella Capitale per dare impulso alle trattative.Per Summerville i contatti con il West Ham e con gli agenti sono continui. L’olandese rientra nei parametri d’ingaggio del club, mentre resta da colmare la distanza sul cartellino: gli inglesi chiedono oltre 50 milioni di euro, la Roma è pronta ad arrivare a 35-40 milioni più bonus. Cresce anche la candidatura di Moreira, considerato sempre più avanti rispetto a Garnacho, pista raffreddata dagli elevati costi dell’operazione. Il belga convince per qualità, ingaggio contenuto e margini di crescita, con la Roma disposta a investire tra i 35 e i 40 milioni. Restano monitorati anche Godts e Tzolis.
Sul fronte rinnovi, dopo quello di Paulo Dybala è vicino anche quello di Zeki Celik. Più delicata, invece, la situazione di Lorenzo Pellegrini: la Roma continua a trattare con il suo entourage per ridurre la distanza su ingaggio e durata del contratto, con Gasperini che spinge per arrivare presto a un accordo.