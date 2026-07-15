La Roma fa l’offerta per Summerville: spunta anche Endrick

Per l’esterno del West Ham 40 milioni. Piace il brasiliano, ma c’è l’ostacolo Mou. Garnacho in sospeso.
La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La Roma continua la caccia agli esterni offensivi richiesti da Gian Piero Gasperini. Tra i profili seguiti ci sono Crysencio Summerville, Endrick e Alejandro Garnacho, piste diverse ma destinate a intrecciarsi anche dopo l’arrivo a Trigoria di Ryan Friedkin.Per Summerville i giallorossi hanno presentato un’offerta da 40 milioni di euro più eventuali bonus al West Ham e un ingaggio da 4,5 milioni al giocatore, dopo che l’olandese ha abbassato le proprie richieste economiche. Resta viva anche la pista Endrick. La Roma lavora da giorni a un prestito oneroso con il Real Madrid, convinto di mandare il brasiliano a giocare con continuità vista la forte concorrenza nel reparto offensivo. Gasperini lo apprezza per la sua duttilità, potendo ricoprire sia il ruolo di trequartista sia quello di centravanti.
Più complicata, invece, la situazione di Garnacho. La Roma ha già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, ma non con il Chelsea, che valuta l’argentino 50 milioni di euro. I giallorossi propongono un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, formula che al momento non convince il club inglese.