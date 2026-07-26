Roma-Cannes, espulsione di Wesley fa discutere: Gasperini protesta dopo il secondo giallo

Amichevole Roma-Cannes, polemiche per il cartellino rosso a Wesley: decisione arbitrale contestata dai giallorossi

La Roma chiude il primo tempo dell’amichevole contro il Cannes con una prestazione convincente, ma il finale della frazione è segnato da un episodio arbitrale destinato a far discutere. La squadra di Gian Piero Gasperini, dopo un avvio prudente, ha preso progressivamente il controllo della gara, mostrando intensità e qualità nella manovra. A trascinare i giallorossi è stato Paulo Dybala, protagonista assoluto dei primi 45 minuti. L’attaccante argentino ha sbloccato il risultato con una splendida punizione e, poco dopo, ha servito l’assist per il raddoppio firmato da Donyell Malen, confermandosi il migliore in campo.

L’episodio più controverso è arrivato però nel finale del primo tempo. Wesley è stato espulso per somma di ammonizioni dopo un intervento giudicato falloso a centrocampo. Il secondo cartellino giallo assegnato dal direttore di gara ha generato immediate proteste da parte della Roma, con numerosi dubbi sulla severità della decisione.