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LIVE – Cannes-Roma 0-1: vantaggio Dybala

Guido Rufino
Pubblicato 39 minuti fa il 26/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
LIVE – Cannes-Roma 0-1: vantaggio Dybala

Dopo le due amichevoli estive interne, la Roma si appresta alla prima trasferta che preparerà la squadra di Gasperini alla stagione 2026/27. La sfida sarà in Francia contro il Cannes, altro club di proprietà dei Friedkin. Oltre a l’acciaccato Pisilli e i nazionali Koné ed El Aynaoui, il Gasp può contare su tutto l’organico per iniziare a mettere minuti nella gambe. 

CANNES-ROMA LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

A disposizione: Gollini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi, Lulli, Angeliño, Giammattei, Panico, Carlaccini, Dovbyk, Arena.
All. Gasperini.

Ammoniti: Wesley (R)
Espulsi:
Marcatori: Dybala (R)

LIVE – 18:07

34’ – GOOOOOL punizione chirurgica di Dybala che porta in vantaggio la Roma.

32’ – Wesley si invola verso la porta ma viene fermato da un difensore. Giallo per il Cannes.

28’ – Ci prova Malen con una giocata difficile. Pallone in angolo.

22’ – Cross in mezzo di Dybala per Malen che non riesce a mettere il pallone in rete.

17’ – Fallo di Wesley a limite dell’area. Giallo per il brasiliano.

13’ – Ci prova Wesley con un cross in mezzo che viene deviato in calcio d’angolo.

7’ – Occasioni da una parte all’altra, ma è la Roma che prova a spingere per il vantaggio.

1’ – Inizia il primo tempo!

#asr #asroma #cannes #Friedkin #Gasperini #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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