CANNES-ROMA LE FORMAZIONI UFFICIALI

Dopo le due amichevoli estive interne, la Roma si appresta alla prima trasferta che preparerà la squadra di Gasperini alla stagione 2026/27. La sfida sarà in Francia contro il Cannes, altro club di proprietà dei Friedkin. Oltre a l’acciaccato Pisilli e i nazionali Koné ed El Aynaoui, il Gasp può contare su tutto l’organico per iniziare a mettere minuti nella gambe.
CANNES-ROMA LE FORMAZIONI UFFICIALIRoma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Gollini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi, Lulli, Angeliño, Giammattei, Panico, Carlaccini, Dovbyk, Arena.
All. Gasperini.
Ammoniti: Wesley (R)
Espulsi:
Marcatori: Dybala (R)
LIVE – 18:07
34’ – GOOOOOL punizione chirurgica di Dybala che porta in vantaggio la Roma.
32’ – Wesley si invola verso la porta ma viene fermato da un difensore. Giallo per il Cannes.
28’ – Ci prova Malen con una giocata difficile. Pallone in angolo.
22’ – Cross in mezzo di Dybala per Malen che non riesce a mettere il pallone in rete.
17’ – Fallo di Wesley a limite dell’area. Giallo per il brasiliano.
13’ – Ci prova Wesley con un cross in mezzo che viene deviato in calcio d’angolo.
7’ – Occasioni da una parte all’altra, ma è la Roma che prova a spingere per il vantaggio.
1’ – Inizia il primo tempo!