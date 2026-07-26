Roma-Cannes 3-3, le reazioni dei tifosi: ironia e commenti dopo il pareggio in amichevole

I sostenitori giallorossi si esprimono sui social al termine del test estivo disputato allo Stadio Pierre De Coubertin
La Roma chiude sul 3-3 l’amichevole estiva contro il Cannes, andata in scena oggi alle 17:30 allo Stadio Pierre De Coubertin. A firmare le reti della formazione giallorossa sono stati Paulo Dybala, autore di una splendida doppietta, e Malen.Al termine dell’incontro, i tifosi della Roma hanno affidato ai principali social network le proprie impressioni sulla prestazione della squadra, alternando entusiasmo, critiche e ironia. Tra i messaggi più condivisi spicca anche quello che recita: “Ma menomale che abbiamo rinnovato Cristante, 2 lanci 2 errori ma che bello”.