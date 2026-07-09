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Ufficiale, la Roma riparte da Margiotta: guiderà il Settore Giovanile fino al 2029

Guido Rufino
Pubblicato 48 minuti fa il 09/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Ufficiale, la Roma riparte da Margiotta: guiderà il Settore Giovanile fino al 2029

La Roma continua a rafforzarsi anche fuori dal campo. Il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo di Massimo Margiotta come nuovo Responsabile del Settore Giovanile.

Il comunicato del club

Attraverso una nota ufficiale, la Roma ha annunciato di aver affidato l’incarico a Massimo Margiotta. L’ex responsabile del vivaio dell’Hellas Verona ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, con un’opzione per il prolungamento di altre due stagioni. Ex attaccante con esperienze in Serie A tra Perugia e Udinese, Margiotta ha guidato il settore giovanile scaligero dal 2017 al 2026, distinguendosi per il lavoro svolto nella valorizzazione dei giovani.

Le prime parole

Accolgo questo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità”, ha dichiarato Margiotta dopo l’ufficialità. Il nuovo responsabile del vivaio giallorosso ha sottolineato come la Roma rappresenti “un’eccellenza assoluta per il calcio giovanile”, aggiungendo che il suo obiettivo sarà quello di trasmettere ai ragazzi i valori del club e accompagnarli nel loro percorso di crescita umana e sportiva.

Un investimento sul futuro

La nomina di Margiotta rientra nella strategia della proprietà di consolidare ulteriormente uno dei vivai più importanti del panorama italiano e internazionale. Con il suo arrivo, la Roma punta a dare continuità a un progetto che negli anni ha permesso di lanciare numerosi talenti in prima squadra e nel calcio professionistico.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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