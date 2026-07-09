In questi giorni i giallorossi stanno sondando diversi nomi per il mercato in entrata, dopo il colpo sfumato per Mason Greenwood, ma anche lato cessioni rimane ancora tutto aperto.

Nonostante la data del 30 giugno, data di scadenza per quanto riguarda la questione Settlement Agreement sia passata, il futuro di alcuni calciatori giallorossi non è certo che sia ancora tra le mura di Trigoria. Il centrocampista francese, Manu Koné, che si sta mettendo in mostra al Mondiale con la Francia che affronterà questa sera il Marocco di El Aynaoui ai quarti di finale, è uno degli indiziati a lasciare la Capitale.

Man United pronto ad accontentare la Roma

Secondo quanto riportato da TeamTalk , ilavrebbe messo gli occhi sull’exe sarebbe pronto ad accontentare la Roma con un’offerta di oltre

I Red Devils puntano a rifondare il centrocampo e, dopo l’acquisto di Ederson dall’Atalanta per 45 milioni di euro e la trattativa praticamente chiusa con il Chelsea per Andrey Santos a circa 50 milioni, gli inglesi puntano a chiudere un altro colpo.