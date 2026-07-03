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La Roma accelera per il grande colpo

Edoardo Mattei
Pubblicato 3 ore fa il 03/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
La Roma accelera per il grande colpo

Greenwood ad un passo: la Roma vuole chiudere

La Roma ha presentato una prima proposta formale al Marsiglia con l’obiettivo di trovare un’intesa verbale prima di inviare l’offerta definitiva da firmare. L’offerta, confermata da più fonti, è di 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili.

Il Marsiglia, però, continua a chiedere 50 milioni complessivi, bonus inclusi. Le sensazioni restano comunque molto positive: la fumata bianca potrebbe arrivare con un’offerta da 45-46 milioni di parte fissa più 2-3 milioni di bonus.

Anche sul fronte del giocatore la trattativa è ben avviata: c’è già l’accordo sulla parte fissa dell’ingaggio, circa 5 milioni di euro a stagione, mentre restano da definire solamente i bonus.

L’inglese non è mai stato così vicino a vestire la maglia della Roma.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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