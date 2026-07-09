Lo Stagnone di Marsala si conferma ancora una volta uno dei grandi punti di riferimento del kitesurf internazionale. Per il quinto anno consecutivo, infatti, la laguna siciliana ospiterà gli Stagnone Kite Games 2026, tappa nazionale dedicata alle discipline Freestyle e Big Air.

L’appuntamento è fissato dal: cinque giorni di gare spettacolari che vedranno protagonisti, giovani talenti e atleti di alto livello. Alla manifestazione prenderanno parte anche tecnici, giudici, addetti ai lavori e media specializzati provenienti da tutto il mondo.

“Lo Stagnone è ormai riconosciuto come uno degli spot più importanti al mondo per il kiteboarding – ha dichiarato Antonio Gaudini, presidente dell’Associazione Kitesurf Italiana – e siamo felici di riportare qui, per il quinto anno consecutivo, una competizione di questo livello”.

La manifestazione rappresenta anche un possibile trampolino verso nuovi obiettivi. Gaudini ha infatti sottolineato il progetto di portare allo Stagnone una prova del Campionato del Mondo negli anni 2027-2028.

Anche Massimo Finocchiaro de Le Vie del Vento ha evidenziato il valore dell’evento per il territorio: “Lo sport può essere un importante strumento di promozione turistica. Lo Stagnone è uno spot conosciuto dagli atleti di tutto il mondo e può puntare a traguardi sempre più prestigiosi”.

La competizione sarà aperta al pubblico e, oltre alle gare, proporrà momenti dedicati alla community del kite, al lifestyle e alla valorizzazione della laguna.

Programma:

22 luglio: accrediti, verifiche tecniche e possibile avvio delle prime prove.

23 luglio: qualificazioni e prime batterie di Freestyle e Big Air.

24 luglio: prosecuzione delle gare e aggiornamento delle classifiche.

25 luglio: semifinali, recuperi e preparazione delle finali.

26 luglio: finali, premiazioni e chiusura della manifestazione.