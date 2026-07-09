Roma, spunta Garnacho per l’attacco: il Chelsea apre alla cessione definitiva

La Roma continua a muoversi sul mercato dopo l’imminente addio a Mason Greenwood. I giallorossi sono alla ricerca di un esterno offensivo da regalare a Gian Piero Gasperini.

L’apertura dei Blues

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea sarebbe disposto a valutare la cessione del classe 2004 a titolo definitivo nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta ritenuta adeguata. Una novità importante che potrebbe cambiare gli scenari di mercato per la Roma, inizialmente interessata soprattutto alla possibilità di un prestito.

I primi contatti

La decisione della Roma

Nei giorni scorsi il club giallorosso aveva infatti chiesto informazioni aiper capire la fattibilità dell’operazione e valutare un possibile inserimento dell’esterno argentino nella rosa dirappresenta un profilo gradito per caratteristiche tecniche, velocità e capacità di creare superiorità sulla fascia.

L’apertura del Chelsea alla cessione definitiva potrebbe però rappresentare un ostacolo, visto l’investimento economico necessario. Ora la dirigenza capitolina dovrà decidere se approfondire la pista anche con una formula diversa da quella inizialmente immaginata o se puntare su altre alternative per completare il reparto offensivo.