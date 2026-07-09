Calciomercato Roma, Summerville si allontana: Manchester United in pole

I Red Devils pronti a investire sull’esterno olandese, seguito anche dal Liverpool

Crysencio Summerville è stato accostato alla Roma tra i possibili rinforzi offensivi per questa sessione di mercato. L’esterno del West Ham, destinato a lasciare il club dopo la retrocessione, era stato indicato anche come un’alternativa a Mason Greenwood grazie alla sua capacità di ricoprire entrambe le fasce d’attacco. Con la nazionale olandese, infatti, Summerville è stato impiegato anche sulla corsia destra, arrivando a sostituire Donyell Malen nelle più recenti partite del Mondiale.

Nonostante l’interesse dei giallorossi, dalla stampa inglese arrivano aggiornamenti che vedono il Manchester United in netto vantaggio nella corsa al classe 2001. I Red Devils sarebbero pronti a destinare parte dell’incasso previsto dalla possibile cessione di Marcus Rashford per finanziare l’operazione, valutata intorno ai 55 milioni di euro. Sul talento olandese resta vivo anche l’interesse del Liverpool, che continua a monitorare la situazione in vista di un possibile affondo sul mercato.