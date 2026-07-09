Abbonamenti Roma 2026-2027: già 16 mila rinnovi nelle prime 48 ore

Prosegue con numeri incoraggianti la campagna dedicata ai tifosi giallorossi in vista della nuova stagione

La campagna abbonamenti della Roma per il campionato 2026-2027 è partita con un ottimo riscontro da parte della tifoseria. A distanza di appena due giorni dall’apertura della finestra dedicata ai rinnovi, sono già circa 16.000 gli abbonamenti confermati. L’attuale fase, riservata agli abbonati della scorsa stagione che intendono mantenere il proprio posto, rimarrà disponibile fino alle ore 13:00 del 27 luglio. Nello stesso giorno, dalle ore 15:00, prenderà il via la seconda fase, dedicata agli oltre 25.000 sostenitori iscritti alla lista d’attesa ufficiale. Questa finestra si concluderà alle ore 13:00 del 29 luglio, consentendo agli iscritti di esercitare il diritto di prelazione.

Quando parte la vendita libera degli abbonamenti

Dal 29 luglio, a partire dalle ore 15:00, inizierà la vendita libera. In questa fase tutti i tifosi avranno la possibilità di acquistare un nuovo abbonamento scegliendo tra i posti che risulteranno ancora disponibili nei vari settori dello stadio.

L’obiettivo del club è confermare il dato di circa 40.000 abbonati raggiunto nelle ultime stagioni. La stagione 2026-2027 avrà un significato speciale, poiché accompagnerà la Roma verso il centenario della sua storia. A rendere ancora più interessante l’annata ci sarà anche il ritorno della squadra allenata da Gian Piero Gasperini nella prossima edizione della