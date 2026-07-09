Roma, spunta Moreira per la fascia: lo Strasburgo spara alto, ma il Chelsea può favorire l’affare

La Roma continua a lavorare per rinforzare la corsia sinistra a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Diego Moreira.

La richiesta dello Strasburgo

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, lo Strasburgo valuta il classe 2004 circa 40 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dalla Roma. Per questo motivo il club capitolino non ha intenzione di affondare immediatamente il colpo e aspetterà la fine del Mondiale, dove Moreira è impegnato con il Belgio, prima di intensificare i contatti e provare a trovare un’intesa economica.

Il nodo Chelsea

è un profilo molto apprezzato sia dache dal direttore sportivo, che lo seguono fin dai tempi. Il giocatore vedrebbe inoltre con favore un trasferimento nella Capitale, attratto dalla possibilità di giocare lae di ottenere un importante salto anche dal punto di vista economico.

A complicare la trattativa c’è però il Chelsea. I Blues, infatti, vantano un diritto di recompra sul calciatore e, grazie alla proprietà condivisa con lo Strasburgo attraverso il gruppo BlueCo, mantengono un ruolo centrale nella vicenda. Negli ultimi contatti tra Roma e Chelsea per Alejandro Garnacho, sarebbe stato affrontato anche il tema Moreira. Al momento, il club londinese non sembrerebbe intenzionato a riportare il belga in Premier League, un dettaglio che potrebbe rappresentare un assist importante per i giallorossi. Resta comunque una situazione in continua evoluzione, anche perché un buon Mondiale potrebbe aumentare il numero delle pretendenti e far lievitare ulteriormente il valore del giocatore.