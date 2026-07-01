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Roma, Alessandro Romano verso il Cagliari: accordo raggiunto, manca solo l’annuncio

Redazione
Pubblicato 1 minuto fa il 01/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Alessandro Romano verso il Cagliari: accordo raggiunto, manca solo l’annuncio

Superati gli ultimi ostacoli nella trattativa: il centrocampista classe 2006 è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Sardegna

La trattativa tra Roma e Cagliari per il trasferimento di Alessandro Romano è ormai arrivata alle battute finali. Dopo lo stop registrato nelle scorse ore, dovuto ad alcune modifiche sulle condizioni economiche dell’operazione, i due club avrebbero trovato un’intesa definitiva che consentirà al giovane centrocampista di trasferirsi in rossoblù.

Intesa raggiunta dopo il rallentamento

L’affare sembrava già definito nei giorni scorsi, ma aveva subito un’improvvisa frenata quando il Cagliari aveva chiesto di rivedere alcuni aspetti dell’accordo. La Roma, che aveva già abbassato la propria richiesta economica passando da una valutazione iniziale di 8 milioni di euro a una base di 5 milioni più 1,5 milioni di bonus, aveva accolto con freddezza il tentativo di modificare ulteriormente i termini dell’operazione. Nelle ultime ore, però, la situazione si è sbloccata. Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta, l’ufficialità del trasferimento di Alessandro Romano al Cagliari è attesa entro la giornata.

Per il classe 2006, reduce dall’esperienza in prestito allo Spezia dopo la crescita nel settore giovanile giallorosso, si apre così un nuovo capitolo della carriera.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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