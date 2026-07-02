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Almaviva: “È difficile trovare le parole giuste per descrivere cosa significhi salutare la squadra che tifo. Sempre forza ROMA”

Matias Ndiaye
Pubblicato 1 ora fa il 02/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Almaviva: “È difficile trovare le parole giuste per descrivere cosa significhi salutare la squadra che tifo. Sempre forza ROMA”

Negli ultimi giorni diversi giovani stanno lasciando la Roma e tutti stanno mostrando affetto al club giallorosso, che negli ultimi anni li ha cresciuti.

Dopo l’addio ufficiale di Romano, ceduto al Cagliari nella giornata di ieri, altri tre giovani hanno dovuto dire addio ai colori giallorossi. Si tratta di Della RoccaMirra e Almaviva, protagonisti nella Primavera ma arrivati alla scadenza di contratto con la società capitolina.

Questa volta, su Instagram, è stato l’attaccante che aveva ricevuto la fascia di capitano da Francesco Totti nel giorno del suo addio al calcio a scrivere un lungo messaggio per salutare la Roma.

Almaviva: “Sto lasciando la squadra della mia città, quella in cui sono nato, cresciuto e che ho sempre tifato”

“È difficile trovare le parole giuste per descrivere cosa significhi per me salutare questa maglia. Sto lasciando la squadra della mia città, quella in cui sono nato, cresciuto e che ho sempre tifato. La squadra che ho sognato fin da bambino, quando andavo allo stadio con gli occhi pieni di speranza e il cuore pieno d’amore. Sono entrato qui da bambino, con gli occhi pieni di sogni e un pallone tra i piedi… E ne esco oggi con qualcosa in più: sono cresciuto, non solo come calciatore, ma soprattutto come persona. Questa società mi ha visto sbagliare, imparare, lottare, cadere e rialzarmi. Mi ha formato, mi ha cresciuto, mi ha insegnato valori che porterò dentro per tutta la vita. Ringrazio ogni compagno, ogni allenatore, ogni persona che ha fatto parte di questo percorso. Ma soprattutto grazie a questa maglia, a questo stemma, a questa casa. Sempre forza ROMA”.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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