Il Mondiale del Marocco continua e tra i vari protagonisti della squadra africana, Neil El Aynaoui è stato uno di quelli a brillare maggiormente.

Impegnato al Mondiale con il suo Marocco, il centrocampista della Roma si sta rendendo protagonista. Dopo essersi qualificati ai sedicesimi, i marocchini hanno incontrato l’Olanda dell’altro romanista Malen e nonostante la grande esperienza degli olandesi, a trionfare è stata la formazione allenata da Ouahbi, staccando il pass per gli ottavi dove incontrerà il Canada.

La Premier League strizza gli occhi al marocchino

Il centrocampista della Roma, quando gioca con la sua Nazionale sembra come rinascere e già si era visto a gennaio durante l’ultima edizione dellavinta proprio dai “Leoni dell’Atlante”. Con i giallorossi però, in questo suo primo anno nella Capitale, non è ancora scattata quella scintilla e il numero 8 giallorosso, durante la passata stagione ha attraversato diversi periodi altalenanti.

Adesso, però, la società capitolina dovrà decidere cosa fare con lui in questa sessione di calciomercato, perché grazie alle ottime prestazioni nel Mondiale, diverse squadre si stanno interessando al classe 2001. In Premier League già lo hanno notato: tant’è che diverse squadre inglesi, secondo quanto riportato da teamtalk.com, avrebbero bussato alla porta della Roma per provare a portarlo in terra anglosassone.

I club interessati sono diversi: Manchester United, Liverpool, Chelsea, Aston Villa, Brighton, Bournemouth, Newcastle e Sunderland. Tutti, grazie all’ausilio di alcuni intermediari, hanno preso informazioni circa la fattibilità dell’operazione. Ora El Aynaoui è concentrato solo sul presente e sull’andare più in fondo possibile nella Coppa del Mondo, ma terminata la competizione, sia da parte del calciatore che della società giallorossa, dovranno essere prese delle decisioni.