Roma, Pisilli è incedibile: servono almeno 40 milioni per aprire una trattativa

Il centrocampista classe 2004 è considerato uno dei pilastri del futuro giallorosso: il club fissa una valutazione elevata per allontanare le pretendenti

Dopo aver superato la scadenza del 30 giugno senza sacrificare i propri giocatori più importanti, la Roma continua a puntare con decisione su Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, è ritenuto una risorsa strategica per il presente e soprattutto per il futuro del club.

Anche Gian Piero Gasperini considera il classe 2004 un elemento centrale del progetto tecnico. Le prestazioni offerte nella seconda parte della scorsa stagione hanno confermato la sua crescita, attirando l’attenzione di diversi club interessati al suo profilo.

La Roma alza il muro: valutazione da 40 milioni

Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta, la società capitolina non è intenzionata a privarsi del proprio talento e avrebbe fissato una valutazione molto alta per scoraggiare eventuali acquirenti. La Roma, infatti, non prenderebbe in considerazione offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Una cifra che testimonia la fiducia riposta nel centrocampista e la volontà del club di costruire la squadra del futuro anche attorno a lui.

Salvo proposte considerate irrinunciabili,è destinato quindi a restare a Trigoria e a rappresentare uno dei punti fermi della nuova Roma guidata da Gian Piero