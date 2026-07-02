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Calciomercato Roma: Pellegrini aspetta il rinnovo, ma una conoscenza della Serie A lo vuole in Turchia

Matias Ndiaye
Pubblicato 47 minuti fa il 02/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma: Pellegrini aspetta il rinnovo, ma una conoscenza della Serie A lo vuole in Turchia

La Roma prima di muoversi sul mercato in entrata vorrebbe sistemare le varie questioni legate ai rinnovi di contratto e tra questi uno da valutare è quello di Lorenzo Pellegrini.

Dal 1° luglio il suo precedente contratto è formalmente scaduto, tuttavia la trattativa per il rinnovo con la Roma prosegue e il club resta fiducioso di poter arrivare presto a un accordo. L’intenzione della società è quella di trovare un’intesa con il numero 7, considerato un elemento importante all’interno del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.

Italiano vorrebbe Pellegrini al Besiktas

Nel frattempo, però, non mancano gli interessamenti dall’estero. Nelle ultime ore il Besiktas, allenato da Vincenzo Italiano, avrebbe inserito il nome del centrocampista romanista tra i possibili obiettivi di mercato per rinforzare la propria rosa.

Al momento, però, Pellegrini vuole continuare la propria avventura nella Capitale e ha dato assoluta priorità alla Roma, con l’obiettivo di definire il rinnovo del contratto prima di prendere in considerazione eventuali altre opportunità.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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