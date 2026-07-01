Calciomercato Roma, si complica il passaggio di Romano al Cagliari

Potrebbe saltare all’ultimo la cessione di Romano al Cagliari, un’operazione chiave anche in ottica plusvalenze. I sardi hanno provato a cambiare i termini economici.
Stando a quanto riporta Il Messaggero, si complica l’operazione che dovrebbe portare Alessandro Romano al Cagliari. La Roma aveva già pattuito con il club sardo il trasferimento per una cifra pari a 5 milioni più 1,5 di bonus, con il centrocampista svizzero che aveva persino già svolto le visite mediche. I rossoblu avrebbero però provato a cambiare all’ultimo le carte in tavola, un comportamento non gradito dalle parti di Trigoria.