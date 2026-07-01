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Calciomercato Roma, si complica il passaggio di Romano al Cagliari

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 01/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, si complica il passaggio di Romano al Cagliari

Potrebbe saltare all’ultimo la cessione di Romano al Cagliari, un’operazione chiave anche in ottica plusvalenze. I sardi hanno provato a cambiare i termini economici.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, si complica l’operazione che dovrebbe portare Alessandro Romano al Cagliari. La Roma aveva già pattuito con il club sardo il trasferimento per una cifra pari a 5 milioni più 1,5 di bonus, con il centrocampista svizzero che aveva persino già svolto le visite mediche. I rossoblu avrebbero però provato a cambiare all’ultimo le carte in tavola, un comportamento non gradito dalle parti di Trigoria.

Dove può andare Romano

Se non si dovesse trovare una soluzione con il Cagliari, il classe 2006 rimarrà a disposizione della Roma e probabilmente verrà convocato da Gasperini per il ritiro. Sassuolo e Palermo, comunque, restano alla finestra, mentre nelle scorse settimane anche Bologna e Torino avevano manifestato interesse.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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