Calciomercato Roma, si complica il passaggio di Romano al Cagliari

Potrebbe saltare all’ultimo la cessione di Romano al Cagliari, un’operazione chiave anche in ottica plusvalenze. I sardi hanno provato a cambiare i termini economici.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, si complica l’operazione che dovrebbe portare Alessandro Romano al Cagliari. La Roma aveva già pattuito con il club sardo il trasferimento per una cifra pari a 5 milioni più 1,5 di bonus, con il centrocampista svizzero che aveva persino già svolto le visite mediche. I rossoblu avrebbero però provato a cambiare all’ultimo le carte in tavola, un comportamento non gradito dalle parti di Trigoria.

Dove può andare Romano

Se non si dovesse trovare una soluzione con il, il classe 2006 rimarrà a disposizione dellae probabilmente verrà convocato daper il ritiro., comunque, restano alla finestra, mentre nelle scorse settimane ancheavevano manifestato interesse.