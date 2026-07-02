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Roma, spunta il sogno Garnacho: primi contatti per il talento argentino

Guido Rufino
Pubblicato 3 ore fa il 02/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, spunta il sogno Garnacho: primi contatti per il talento argentino

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi di qualità per il reparto offensivo.

Primo sondaggio per Garnacho

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la Roma avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per Alejandro Garnacho. Il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni al Chelsea per valutare la fattibilità dell’operazione e capire eventuali margini per avviare una trattativa nelle prossime settimane.

Un profilo ideale per Gasperini

L’esterno offensivo argentino, classe 2004, rappresenterebbe uno dei profili individuati dalla dirigenza per rinforzare le corsie offensive a disposizione di Gian Piero Gasperini. Giovane, rapido e dotato di grande qualità nell’uno contro uno, Garnacho risponde alle caratteristiche ricercate dalla Roma per aumentare il tasso tecnico dell’attacco in vista della nuova stagione.

Per ora solo un’idea di mercato

Al momento non esiste una trattativa vera e propria, ma soltanto una richiesta di informazioni per comprendere la fattibilità dell’operazione. La Roma continua infatti a monitorare diversi profili prima di affondare il colpo, con l’obiettivo di regalare a Gasperini rinforzi di livello per affrontare al meglio il campionato e il ritorno in Champions League.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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