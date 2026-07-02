Roma, spunta il sogno Garnacho: primi contatti per il talento argentino

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi di qualità per il reparto offensivo.

Primo sondaggio per Garnacho

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la Roma avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per Alejandro Garnacho. Il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni al Chelsea per valutare la fattibilità dell’operazione e capire eventuali margini per avviare una trattativa nelle prossime settimane.

Un profilo ideale per Gasperini

Per ora solo un’idea di mercato

L’esterno offensivo argentino, classe 2004, rappresenterebbe uno dei profili individuati dalla dirigenza per rinforzare le corsie offensive a disposizione di. Giovane, rapido e dotato di grande qualità nell’uno contro uno,risponde alle caratteristiche ricercate dallaper aumentare il tasso tecnico dell’attacco in vista della nuova stagione.

Al momento non esiste una trattativa vera e propria, ma soltanto una richiesta di informazioni per comprendere la fattibilità dell’operazione. Lacontinua infatti a monitorare diversi profili prima di affondare il colpo, con l’obiettivo di regalare arinforzi di livello per affrontare al meglio il campionato e il ritorno in