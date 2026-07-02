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Roma, parte la trattativa per Pellegrini: oggi il primo vertice con l’agente

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 02/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, parte la trattativa per Pellegrini: oggi il primo vertice con l’agente

La Roma continua a lavorare sui rinnovi di contratto, ritenuti una priorità per il nuovo corso tecnico. 

Primo incontro per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi è in programma il primo incontro tra la dirigenza giallorossa e l’agente di Lorenzo Pellegrini. Il vertice servirà ad avviare concretamente la trattativa per il prolungamento del contratto del centrocampista, il cui accordo è scaduto il 30 giugno, rendendolo formalmente svincolato.

La volontà è quella di continuare insieme

Nonostante la scadenza contrattuale, la volontà delle parti sarebbe quella di proseguire il rapporto. Pellegrini desidera restare nella Capitale e anche la nuova dirigenza, guidata da Gian Piero Gasperini e dal direttore sportivo Tony D’Amico, sarebbe intenzionata a trattenere il capitano, considerato un elemento importante all’interno del progetto tecnico.

Dopo Celik e Dybala, tocca al capitano

Con i rinnovi di Zeki Celik e Paulo Dybala ormai vicini alla definizione, la Roma vuole chiudere anche la pratica Pellegrini per consolidare il gruppo a disposizione di Gasperini. Il confronto odierno rappresenta il primo passo verso un’intesa che il club spera di raggiungere nelle prossime settimane, evitando così di perdere a parametro zero uno dei simboli della squadra.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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