La Roma, nonostante non abbia ancora sistemato la questione rinnovi, continua a monitorare diversi nomi per il mercato in entrata.
La priorità del club rimane il reparto offensivo, ma l’obiettivo è quello di rafforzare la squadra su tutti i reparti, anche in vista dei vari impegni in Champions League nella prossima stagione. Tra i vari ruoli da migliorare c’è sicuramente il centrocampo, con il club giallorosso che tiene sotto osservazione diversi profili.
Il Nottingham Forest si inserisce nella corsa a Engels
Uno dei nomi fatti negli ultimi giorni per rafforzare la mediana è quello di Arne Engels
, centrocampista del Celtic
. Secondo quanto riportato dal sito scozzese 67hailhail.com
, la concorrenza per il classe 2003 aumenta di giorno in giorno, infatti, risulterebbe anche il Nottingham Forest tra le squadre interessate.
Il Celtic
, dal canto suo, non vorrebbe lasciarlo partire, ma di fronte a un’offerta importante sarebbe disposto a iniziare una trattativa. La Roma
continua a monitorare la situazione, consapevole del fatto che non è una pista facile da percorrere.