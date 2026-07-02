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Calciomercato Roma, concorrenza dalla Premier League per Engels

Matias Ndiaye
Pubblicato 4 ore fa il 02/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, concorrenza dalla Premier League per Engels

La Roma, nonostante non abbia ancora sistemato la questione rinnovi, continua a monitorare diversi nomi per il mercato in entrata.

La priorità del club rimane il reparto offensivo, ma l’obiettivo è quello di rafforzare la squadra su tutti i reparti, anche in vista dei vari impegni in Champions League nella prossima stagione. Tra i vari ruoli da migliorare c’è sicuramente il centrocampo, con il club giallorosso che tiene sotto osservazione diversi profili.

Il Nottingham Forest si inserisce nella corsa a Engels

Uno dei nomi fatti negli ultimi giorni per rafforzare la mediana è quello di Arne Engels, centrocampista del Celtic. Secondo quanto riportato dal sito scozzese 67hailhail.com, la concorrenza per il classe 2003 aumenta di giorno in giorno, infatti, risulterebbe anche il Nottingham Forest tra le squadre interessate. Il Celtic, dal canto suo, non vorrebbe lasciarlo partire, ma di fronte a un’offerta importante sarebbe disposto a iniziare una trattativa. La Roma continua a monitorare la situazione, consapevole del fatto che non è una pista facile da percorrere.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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