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Roma, Wesley riparte col sorriso: spettacolo in vacanza dopo la delusione Mondiale

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 02/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, Wesley riparte col sorriso: spettacolo in vacanza dopo la delusione Mondiale

Dopo un’estate iniziata con l’amarezza per il forfait al Mondiale, Wesley si lascia alle spalle la delusione e guarda già alla nuova stagione. 

Show sui social

Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, Wesley si è reso protagonista di una giocata spettacolare. Dopo una serie di tocchi di testa, il brasiliano ha concluso l’azione con un canestro realizzato proprio con un colpo di testa, festeggiando poi con grande entusiasmo. Un filmato che testimonia il buon umore del classe 2003, deciso a mettersi alle spalle l’infortunio che gli ha impedito di partecipare al Mondiale con il Brasile.

La Roma lo considera incedibile

L’ottima stagione disputata in giallorosso ha attirato l’interesse di diversi top club europei. Chelsea e Inter hanno seguito da vicino il laterale brasiliano, ma la Roma ha respinto ogni tentativo, confermando la volontà di puntare con decisione sul giocatore. Nonostante i vincoli legati al Settlement Agreement con la UEFA, la proprietà Friedkin ha scelto di non sacrificare i suoi elementi più importanti.

Obiettivo Champions

Ora Wesley è concentrato esclusivamente sul ritorno a Trigoria, dove inizierà la preparazione agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il brasiliano vuole farsi trovare nelle migliori condizioni per una stagione che vedrà la Roma impegnata anche in Champions League, competizione nella quale il club punta a recitare un ruolo da protagonista.

https://www.instagram.com/wesleyfranca03_?igsh=MThjcDVxbmZxa2QycA==

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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