Roma, presentato il nuovo kit d’allenamento 2026-2027: protagonista il ritorno dello storico stemma

Sullo store ufficiale sono già disponibili i capi della nuova collezione: domina il grigio e torna il logo più amato dai tifosi

La nuova stagione è sempre più vicina e la Roma si appresta a iniziare la preparazione estiva. Il raduno della squadra è fissato per il 12 luglio a Trigoria, mentre i giocatori stanno vivendo gli ultimi giorni di vacanza dopo aver chiuso il campionato con il terzo posto alle spalle di Inter e Napoli.

Nel frattempo, il club giallorosso ha già messo in vendita sul proprio store ufficiale la collezione d’allenamento per la stagione 2026-2027.

Colore grigio e ritorno del vecchio logo

La principale novità della nuova linea è il ritorno dello storico logo della Roma, una scelta destinata a soddisfare molti tifosi. Il grigio è il colore predominante dell’intera collezione e caratterizza sia la maglia da allenamento sia i pantaloncini. Oltre ai capi utilizzati durante le sedute di lavoro, sono disponibili anche diverse versioni delle felpe, tra cui modelli girocollo e con zip.