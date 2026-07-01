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Roma, presentato il nuovo kit d’allenamento 2026-2027: protagonista il ritorno dello storico stemma

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 01/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, presentato il nuovo kit d’allenamento 2026-2027: protagonista il ritorno dello storico stemma

Sullo store ufficiale sono già disponibili i capi della nuova collezione: domina il grigio e torna il logo più amato dai tifosi

La nuova stagione è sempre più vicina e la Roma si appresta a iniziare la preparazione estiva. Il raduno della squadra è fissato per il 12 luglio a Trigoria, mentre i giocatori stanno vivendo gli ultimi giorni di vacanza dopo aver chiuso il campionato con il terzo posto alle spalle di Inter e Napoli.

Nel frattempo, il club giallorosso ha già messo in vendita sul proprio store ufficiale la collezione d’allenamento per la stagione 2026-2027.

Colore grigio e ritorno del vecchio logo

La principale novità della nuova linea è il ritorno dello storico logo della Roma, una scelta destinata a soddisfare molti tifosi. Il grigio è il colore predominante dell’intera collezione e caratterizza sia la maglia da allenamento sia i pantaloncini. Oltre ai capi utilizzati durante le sedute di lavoro, sono disponibili anche diverse versioni delle felpe, tra cui modelli girocollo e con zip.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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