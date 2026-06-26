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Calciomercato Roma, vicino Freuler a parametro zero, ma arrivano smentite

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 26/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, vicino Freuler a parametro zero, ma arrivano smentite

Dopo il mondiale potrebbe definirsi l’arrivo di Remo Freuler in giallorosso, fortemente voluto da Gasperini. Lo svizzero è svincolato.

Secondo quanto riportato da Radio Manà Manà Sport questa mattina, la Roma sarebbe vicina all’ingaggio di Remo Freuler, centrocampista svizzero che non rinnoverà il contratto con il Bologna. L’operazione si concluderà verosimilmente dopo il mondiale in cui il 34enne è impegnato con la nazionale rossocrociata. I giallorossi dovrebbero mettere sul piatto uno stipendio da circa 2,5 milioni di euro a stagione.

Freuler e Gasperini

Fondamentale è la mediazione di Gian Piero Gasperini, che stima moltissimo il centrocampista e lo ha già allenato a lungo all’Atalanta. Con lui in panchina, infatti, lo svizzero ha disputato 6 stagioni prima di partire alla volta del Nottingham Forest. In questa annata ha invece vestito come detto la maglia rossoblu del Bologna e ha raccolto 40 presenze, 1 gol e 2 assist.

Il portale SiamolaRoma smentisce però i contatti tra l’entourage del calciatore e la società capitolina, che in questo momento è concentrata soprattutto sull’affare Greenwood per quanto riguarda il mercato in entrata.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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