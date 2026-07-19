La pista per portare Summeriville nella Capitale si sta infiammando sempre di più. Dopo il primo rifiuto, la Roma è pronta a presentare una nuova offerta al West Ham
Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la società capitolina è pronta a presentarsi nuovamente alla porta del West Ham per formulare una nuova proposta.
La Roma continua a spingere
Gli Hammers
avevano rifiutato la prima offerta pari a 40 milioni di euro più cinque di bonus, ritenendola insoddisfacente. La Roma,
però, forte anche del sì del giocatore, non vuole mollare la presa ed è pronta a negoziare per portare l’attaccante alle corte di Gianpiero Gasperini.
Entro le giornate di lunedì e martedì, il club inglese dovrà dare la risposta definitiva.