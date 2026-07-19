ULTIM'ORA
Roma, giornata di relax per lo staff: Gasperini, D’Amico e Scala a pranzo insieme a Santa Severa Roma, conto alla rovescia per i 99 anni: la Curva Sud svela il programma dei festeggiamenti Calciomercato Roma, Kumbulla resta in uscite: tre club spagnoli su di lui Calciomercato, trovata l’intesa tra Roma e West Ham per Summerville: le cifre dell’operazione Italia, Maldini e Leonardo incontrano Guardiola: proposto il ruolo da CT Roma, Hermoso tranquillizza dopo la botta al ginocchio:”Di nuovo all’opera” Calciomercato Roma, Pellegrini e il rinnovo: le cifre dell’accordo Abbonamenti, oggi al via la fase 1.2 per confermare il proprio posto Mercato, Garnacho in testa ha solo la Roma Mercato Roma, spunta anche Mbaye per l’attacco
CALCIOMERCATO
BREAKING

Calciomercato Roma, pronto un nuovo rilancio per Summerville

Redazione
Pubblicato 24 ore fa il 19/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, pronto un nuovo rilancio per Summerville

La pista per portare Summeriville nella Capitale si sta infiammando sempre di più. Dopo il primo rifiuto, la Roma è pronta a presentare una nuova offerta al West Ham

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la società capitolina è pronta a presentarsi nuovamente alla porta del West Ham per formulare una nuova proposta.

La Roma continua a spingere

Gli Hammers avevano rifiutato la prima offerta pari a 40 milioni di euro più cinque di bonus, ritenendola insoddisfacente. La Roma, però, forte anche del sì del giocatore, non vuole mollare la presa ed è pronta a negoziare per portare l’attaccante alle corte di Gianpiero Gasperini. Entro le giornate di lunedì e martedì, il club inglese dovrà dare la risposta definitiva.

#asroma #d'amico #Gasperini #Mercato #Summerville

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182570 articoli

ARTICOLI CORRELATI