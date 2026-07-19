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Mondiali, il messaggio di Soulè per Messi in vista della finale: “Non ti ritirare mai”

Redazione
Pubblicato 5 giorni fa il 19/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiali, il messaggio di Soulè per Messi in vista della finale: “Non ti ritirare mai”

Matias Soulè ha voluto dedicare un messaggio speciale al suo connazionale Leo Messi

Quella di questa sera non sarà la semplice finale tra Spagna e Argentina. Sarà soprattutto la notte di Leo Messi, che questa sera potrebbe giocare la sua ultima partita con l’albiceleste. Dunque comunque andrà, sarà una notte emozionante, non solo per i tifosi argentini, ma per tutti gli amanti del calcio.

Il messaggio di Soulè

A riservagli una dedica speciale è stato anche il suo compagno di squadra in nazionale Matias Soulè. L’attaccante della Roma, tramite il suo profilo Instagram, ha repubblicato un video del numero 10 scrivendo: “Non ti ritirare mai“, con tanto di emoji della bandiera argentina e la faccina emozionata. Un messaggio breve, semplice ma chiaro che esprime tutta la gratitudine di Soulè come giocatore ma prima di tutto come cittadino argentino.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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