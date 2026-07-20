Pellegrini sulla via del recupero, attesa per il rinnovo

In attesa della fumata bianca per il rinnovo, Pellegrini torna ad allenarsi sul campo, anche se in solitudine e non a Trigoria.
Come riporta il Corriere della Sera, Lorenzo Pellegrini è vicino al recupero dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nel finale di stagione, e lo ha costretto a volare in Finlandia a inizio giugno per trovare una soluzione. Da oggi, infatti, il classe ’96 si allenerà sul campo con un preparatore personale, dopo essere stato seguito durante le vacanze da un fisioterapista.