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Pellegrini sulla via del recupero, attesa per il rinnovo

Lorenza Suriano
Pubblicato 7 ore fa il 20/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Pellegrini sulla via del recupero, attesa per il rinnovo

In attesa della fumata bianca per il rinnovo, Pellegrini torna ad allenarsi sul campo, anche se in solitudine e non a Trigoria.

Come riporta il Corriere della Sera, Lorenzo Pellegrini è vicino al recupero dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nel finale di stagione, e lo ha costretto a volare in Finlandia a inizio giugno per trovare una soluzione. Da oggi, infatti, il classe ’96 si allenerà sul campo con un preparatore personale, dopo essere stato seguito durante le vacanze da un fisioterapista.

Pellegrini e il rinnovo

Il numero sette è ancora in attesa di sviluppi sul rinnovo contrattuale, con l’accordo voluto da entrambe le parti in causa nonostante le tempistiche della trattativa. Il nodo non sarebbe tanto nell’intesa economica, quanto nella durata. Il giocatore chiede infatti tre anni di contratto, mentre la Roma ne mette sul piatto soltanto due. Le prossime ore saranno fondamentali per trovare un punto d’incontro. Nessuno a Trigoria vuole un secondo caso Celik.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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