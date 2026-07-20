Pellegrini sulla via del recupero, attesa per il rinnovo

In attesa della fumata bianca per il rinnovo, Pellegrini torna ad allenarsi sul campo, anche se in solitudine e non a Trigoria.

Come riporta il Corriere della Sera, Lorenzo Pellegrini è vicino al recupero dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nel finale di stagione, e lo ha costretto a volare in Finlandia a inizio giugno per trovare una soluzione. Da oggi, infatti, il classe ’96 si allenerà sul campo con un preparatore personale, dopo essere stato seguito durante le vacanze da un fisioterapista.

Pellegrini e il rinnovo