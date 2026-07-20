Roma, ore decisive per Tresoldi

La Roma rimane forte su Nicolò Tresoldi e ha già l’accordo con il giocatore. Non c’è ancora stato l’affondo col Bruges, che deciderà a breve il da farsi.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, tra oggi e domani potrebbe esserci una svolta per Nicolò Tresoldi. Il classe 2004 italo-tedesco è l’obiettivo numero uno individuato dalla Roma per il ruolo di centravanti dietro Malen. Sia Vaz che Dovbyk, infatti, per ragioni diverse non convincono appieno Gasperini, e l’ucraino in particolare è stato messo sul mercato.

L’accordo con Tresoldi

La società giallorossa ha già trovato un accordo di massima con l’attaccante per quanto riguarda l’ingaggio, e ha incassato la sua volontà di trasferirsi nella capitale. Manca ancora però l’intesa con il. Si attende che il club belga sciolga definitivamente le riserve sul futuro del ragazzo e sulla cifra richiesta per la sua cessione.