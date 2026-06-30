Il nome di Davide Frattesi in tutte le recenti sessioni di calciomercato è quasi sempre stato affiancato alla Roma, ma questa volta è il centrocampista dell’Inter che potrebbe far guadagnare i giallorossi.

Il 30 giugno è arrivato e, almeno al momento, non si registrano offerte concrete, tranne quella della Juventus per Svilar rispedita al mittente, che possano avvicinare i giallorossi alle richieste della Uefa. Tuttavia, è da segnalare un “piccolo” incasso derivante da Davide Frattesi.

La Roma continua a guadagnare da Frattesi

Questa volta, il nome del centrocampista dell’Inter è accostato ai giallorossi, non per un possibile ritorno nella Capitale, bensì per una questione di bonus. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora , la Roma ha ottenuto da Frattesi, un ricavo di circa 300mila euro per la maturazione di alcuni bonus (previsti nell’accordo tra Inter e Sassuolo) raggiunti dal ragazzo durante l’ultima stagione.

Il tutto grazie alla percentuale sulla futura rivendita inserita dalla Roma all’epoca della cessione del calciatore ai neroverdi.