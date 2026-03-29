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Perotti diviso tra due mondi: “Roma casa mia. Messi il numero uno, Totti la storia” – VIDEO

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 29/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Perotti diviso tra due mondi: “Roma casa mia. Messi il numero uno, Totti la storia” – VIDEO

Un legame mai spezzato con la Capitale, ma anche radici profondissime in Argentina: Diego Perotti racconta ancora una volta il suo doppio cuore tra due mondi. L’ex esterno giallorosso, protagonista di stagioni importanti con la Roma, è tornato a parlare in una simpatica challenge social che ha messo a confronto Italia e Argentina.

Nel format “This or That”, pubblicato dall’account Instagram del World Legends Padel Tour, Perotti ha risposto a una serie di scelte simboliche: da Buenos Aires a Roma, passando per stadi iconici. Tra La Bombonera e lo Stadio Olimpico, però, la sua preferenza è andata all’impianto romano, confermando quanto siano stati speciali gli anni vissuti in giallorosso.

Chiusura inevitabile sul confronto tra due icone assolute come Lionel Messi e Francesco Totti: Perotti non ha voluto scegliere, definendo Messiil numero uno” ma riservando a Totti un riconoscimento unico, quello di essere “la storia”. Un equilibrio perfetto tra leggenda globale e simbolo eterno di una città.

https://www.instagram.com/reel/DWd1wQJiAGn/?igsh=OHUzc3dhaXdmNmk3

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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