In un momento delicato per il suo futuro, Lorenzo Pellegrini manda segnali importanti dal campo. Il capitano della Roma, in scadenza di contratto e al centro di riflessioni societarie, continua a essere un punto di riferimento nello spogliatoio, soprattutto in una fase in cui molti titolari sono impegnati con le nazionali.

Secondo quanto riportato daai microfoni di, durante uno degli allenamenti aagli ordini disi è reso protagonista di un episodio significativo. Il numero 7 avrebbe richiamato alcuni giovani aggregati alla prima squadra, colpevoli, a suo giudizio, di non avere l’atteggiamento adeguato e di non comprendere fino in fondo il peso della maglia giallorossa.

Un intervento da leader vero, che non è passato inosservato e che sembra essere stato particolarmente apprezzato dallo stesso. In attesa di sviluppi sul rinnovo,continua così a dimostrare sul campo e nello spogliatoio di poter essere una guida, soprattutto per i più giovani.