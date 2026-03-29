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Soulé accelera il recupero: camera iperbarica per puntare l’Inter – FOTO

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 29/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Soulé accelera il recupero: camera iperbarica per puntare l’Inter – FOTO

A pochi giorni da una sfida cruciale per la stagione, in casa Roma l’attenzione è tutta sulle condizioni fisiche di Matías Soulé. Il talento argentino stringe i denti per essere a disposizione in vista del big match contro l’Inter, con lo staff che monitora quotidianamente i suoi progressi.

Secondo quanto emerso da un contenuto pubblicato su Instagram dallo stesso giocatore, Soulé sta affiancando alle terapie di Trigoria un percorso personalizzato a casa, utilizzando una camera iperbarica. L’obiettivo è accelerare il recupero dalla pubalgia e gestire il dolore in modo più efficace. Nel video si nota anche un dettaglio simbolico: la scritta “D10”, chiaro omaggio a Diego Armando Maradona.

L’ossigenoterapia iperbarica, infatti, permette di aumentare l’ossigenazione dei tessuti, favorendo la riduzione delle infiammazioni e velocizzando la rigenerazione muscolare. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Soulé potrà partire titolare a San Siro o se verrà inizialmente gestito dalla panchina, ma la sensazione è che il numero 18 voglia esserci a tutti i costi.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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