Soulé accelera il recupero: camera iperbarica per puntare l’Inter – FOTO

A pochi giorni da una sfida cruciale per la stagione, in casa Roma l’attenzione è tutta sulle condizioni fisiche di Matías Soulé. Il talento argentino stringe i denti per essere a disposizione in vista del big match contro l’Inter, con lo staff che monitora quotidianamente i suoi progressi.Secondo quanto emerso da un contenuto pubblicato su Instagram dallo stesso giocatore, Soulé sta affiancando alle terapie di Trigoria un percorso personalizzato a casa, utilizzando una camera iperbarica. L’obiettivo è accelerare il recupero dalla pubalgia e gestire il dolore in modo più efficace. Nel video si nota anche un dettaglio simbolico: la scritta “D10”, chiaro omaggio a Diego Armando Maradona. L’ossigenoterapia iperbarica, infatti, permette di aumentare l’ossigenazione dei tessuti, favorendo la riduzione delle infiammazioni e velocizzando la rigenerazione muscolare. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Soulé potrà partire titolare a San Siro o se verrà inizialmente gestito dalla panchina, ma la sensazione è che il numero 18 voglia esserci a tutti i costi.